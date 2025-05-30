Demirhan'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden tır şoförü Erdal Yılmaz (E-52) kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.45 sıralarında, Demirhan'da Kır Sokak üzerinde Erdal Yılmaz (E-52), yönetimindeki TNM 157 plakalı tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu, yolun solunda bulunan yol seviyesinden düşük olan bankete düştü. Tekrardan yola çıkmak istediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Yılmaz, yolun sağındaki toprak alana girerek sol yan kısmı üzerine devrildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındığı kaydedildi.