Dipkarpaz’da, kanunsuz balık avladıkları tespit edilen şahıslara idari para cezası kesildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 00.30-07.20 saatleri arasında, Dipkarpaz’da kuzey deniz bölgesinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, M.E. (E-33) ile N.T.’nin (E-20), yasaklanmış dönemde kullanımlarındaki tekne ile balık ağı kullanarak, kanunsuz balık avladıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslara idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.