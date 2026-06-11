Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 3 kilo üzerinde hintkeneviri, 400’den fazla hap, ayrıca kokain ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa ve Girne’de dün gerçekleştirilen “Narko Güç Operasyonu” kapsamında, M.D. (E-27), V.D. (E-32) ile Y.Z.’nin (E-22) kalmakta olduğu ikametgahlarda yapılan aramalarda; toplam 3 kilo 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 15 gram ağırlığında kokain türü ile 50 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu maddeler, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 27 adet hap, satışı yeşil reçeteye tabi toplam 378 adet hap, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve tütünle karışık uyuşturucu madde içeren ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.K. (E-20) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Gazimağusa’da, dün, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, O.T.’nin (E-28) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda ve üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 3 adet kağıt parçası, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan makas bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.