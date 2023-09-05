Dipkarpaz - Kaleburnu yolunun doğu kısmında bulunan Gülseren Çiftliği mevkiinde çıkan yangında kuru otlar ve çöpler ile bazı ağaçlar yanarken, yangın karadan ve havadan müdahale edilerek söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.30 sıralarında Dipkarpaz - Kaleburnu Yolunun doğu kısmında bulunan Gülseren Çiftliği Mevkiinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edilerek söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ve çöpler ile 8 zeytin ve 11 ardıç ağacı yandı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.