Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 8 Ocak’ta Mağusa’da açılan Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nin bölge halkına yoğun şekilde hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Merkezi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Dinçyürek, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik kapsamlı ruh sağlığı hizmetleri sunulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek, 8 Ocak’ta Mağusa’da açılışı gerçekleştirilen Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nin aktif olarak hizmet verdiğini kaydetti. Merkezin kısa sürede bölge halkından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Dinçyürek, ayda bir eğitim seminerleri düzenlendiğini kaydetti.

Dinçyürek, merkezde hizmetlerin planlı bir program çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, salı günleri çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından, çarşamba ve perşembe günleri ise erişkin psikiyatrist tarafından hasta kabulü yapıldığını ifade etti.

Haftanın her günü klinik psikologların hizmet verdiğini kaydeden Dinçyürek, gerekli değerlendirme ve tedavilerin düzenli şekilde uygulandığını vurguladı. Okul çağındaki öğrencilere yönelik grup terapilerinin de hafta içerisinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kıbrıs’ta ilk kez uygulamaya giren Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nin, belirlenen hedefler doğrultusunda önemli hizmetler sunduğunu vurgulayan Dinçyürek, özellikle kaygı bozukluğu konulu eğitim seminerinin halk tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bu ve benzeri eğitim çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Düzenlenen eğitim seminerinde merkezde yürütülen hizmetler hakkında Uzman Klinik Psikolog Esra Obuz bilgi verirken, kaygı bozukluğu konulu seminer Doç. Dr. Sertan Kağan tarafından gerçekleştirildi.

Kağan, seminerde nefes egzersizlerini uygulamalı olarak gösterdi. Program kapsamında Psikiyatri Uzmanı Dr. Erdem Karaman teşekkür belgesi verirken, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ise günün anısına Doç. Dr. Sertan Kağan’a plaket takdim etti.