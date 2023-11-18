" Hedefimiz önümüzdeki yıl içerisinde Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde anjiyo merkezi ve kardiyovasküler cerrahi servisinin açılması"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde temaslarda bulundu, yerinde inceleme yaptı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek, Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu, başhemşire, hastane yönetimi ve sağlık personeli ile görüştü.



Beklentileri dinleyen Bakan Dinçyürek, yeni projeler kapsamında görüş alışverişinde bulundu.



Yapılan toplantıda Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yeni doğan yoğun bakımı yapılması konusundaki çalışmalarda gelinen son durum değerlendirildi. Aynı zamanda önümüzdeki yıl içerisinde anjiyo ve kardiyovasküler cerrahi servislerinin, açılması için yapılan çalışmalar gözden geçirildi.



Dinçyürek, yeni doğan yoğun bakımın yakında hizmete girmesi için çalışmaların hızlandırıldığını, binada tadilat yapıldığını ve cihaz alımları için girişim başlatıldığını açıkladı.



Dinçyürek, hedefin önümüzdeki yıl içerisinde adım atarak gerekli finansman sağlanabilmesi halinde Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne bir anjiyo merkezi ve kardiyovasküler cerrahi servisinin açılması olduğunu kaydetti.



Dinçyürek, yakında fako cihazıyla göz ameliyatlarının başlayabilmesi için gerekli ekip, ekipman ve eğitimlerin çalışmalarına da başlandığını söyledi.



Yapılan toplantıya Tıp-İş Başkanı ve bazı sendika temsilcileri de katıldı.