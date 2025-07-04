Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre, yeni sağlık merkezinde artık sona gelindiğini belirten Dinçyürek, “Mefruşatlar tek tek yerleştiriliyor. Merkezin tüm fonksiyonlarını yerinde değerlendirerek, açıldığı andan itibaren kusursuz hizmet verebilecek modern bir sağlık merkezi olması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Bu noktaya gelinmesinde birçok paydaşın emeği olduğunu vurgulayan Dinçyürek, “Özellikle Başbakanımızın doğrudan verdiği destek ve sağladığı imkânlarla, bu merkezi süratle tamamladık. Hasta kabulüne başlamamız için artık sayılı günler kaldı,” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, son derece modern, kapasitesi artırılmış ve çağdaş donanımlara sahip merkezin, hastaların daha konforlu koşullarda sağlık hizmeti almasını sağlayacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Değirmenlik’e böylesine kapsamlı bir sağlık merkezi kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Açılış için adım adım ilerliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim,” diye konuştu.