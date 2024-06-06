Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, aşırı sıcaklardan korunmak gerektiği konusunda halkı uyardı.

Bakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini, sık su ve sıvı tüketmenin önemli olduğunu vurguladı.

Açık renkli, hafif kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini belirten Dinçyürek, dışarıya çıkma zorunluluğu varsa şapka takılması gerektiğini ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş yağı ve güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini belirtti.

Dinçyürek, ağır fizik aktivitelerden kaçınılması, kalp, solunum ve böbrek gibi kronik hastalığı olan kişilerin, yaşlıların ve bebeklerin özellikle güneş çarpması açısından risk altında olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, bebek, çocuk ve hayvanların kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, baş ağrısı, halsizlik, tansiyon düşmesi ve bulantı hissi veya kusma gibi olası güneş çarpması belirtileri olması durumunda hemen doktora başvurulması gerektiğini ifade etti.