Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, kendilerine "ezan sesinin duyulmadığı” ve “ezan sesinin çok çıktığı" yönünde şikayetler gittiği belirtti ve “Biz bu şikayetlerin her ikisini de dikkate alıp, şikayetleri mümkün olduğunca azaltma gayreti içindeyiz.” dedi.

Ünsal yazılı açıklamasında, çoğunluğu “Türk ve Müslüman” olan KKTC’de “Ezan dinmez, bayrak inmez” ilkesinin vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

2008 yılından beridir merkezi sistemle ezan okunduğunu, ancak uygulamada bazı sıkıntılar olduğunu ifade eden Ünsal, ezanı hakkını vererek okuyabilecek personel bulmanın zorluğuna vurgu yaptı.

Ünal, “Daha modern ve dışarıdan müdahaleye elverişli olmayan bir merkezi sisteme geçmek arzusundayız. Bunun için maddi kaynak bulma güçlüğü ile karşı karşıya olduğumuzu üzülerek halkımızla paylaşmak zorunda kaldık. En kısa zamanda vaki şikayetleri minimize edebilme gayreti içinde olduğumuzu halkımıza saygı ile beyan ederiz.” dedi.