Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Moral, mesajında, “Rahmetin ve merhametin sembolü olan annelerimiz, Yüce Dinimiz İslam’da en yüce makamlardan biriyle taltif edilmiştir. Hatta Dinimizde bir emir ki, Anne ve Babamızı da hatırlatarak Kur'an-ı Kerim'de onlar için; ... ‘öf’ bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle:’ (İsrâ-23) diye ikaz ederken anne ve babaya gösterilmesi gereken saygı ve sevginin derecesini bizlere en güzel şekilde ifade etmiştir” dedi.

Annelerin; sabrın, fedakârlığın, şefkatin ve sevginin timsali olduğuna vurgu yapan Moral, mesajında şunları kaydetti:

“Bir bireyin yetişmesinde, toplumun şekillenmesinde ve geleceğin inşasında onların rolü büyüktür. Onların duası, nasihati ve varlığı bizler için bir nimettir.

Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten kutluyor; hayatta olan annelerimize sağlık ve huzur, ebediyete irtihal edenlere ise Rabbim’den rahmet diliyorum.

Annelerimizin kıymetini sadece bir gün değil, her gün bilmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."