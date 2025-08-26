Uluslararası Alasia Üniversitesi İlk Burs ve Sıralama Sınavını 29 Ağustos’ta Yapıyor

Uluslararası Alasia Üniversitesi, 2025–2026 akademik yılı için öğrenci kabul sürecine resmen başladı. Üniversitenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ilk Burs ve Sıralama Sınavı, 29 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ezgi Deniz, yaptığı açıklamada üniversitenin klasik yükseköğretim modellerinden farklı olarak öğrenci merkezli ve uygulamalı eğitime dayalı bir yapı sunduğunu vurguladı. “Amacımız yalnızca akademik başarı değil; hayata hazır bireyler yetiştirmek,” diyen Prof. Dr. Deniz, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin de ön planda tutulduğunu belirtti.

Uluslararası Alasia Üniversitesi’nin kampüsü, öğrencilerin barınma, sosyal yaşam, ulaşım, spor, kültür ve sanat gibi ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılayacak şekilde tasarlandı. 1123 kişilik modern yurtlar, açık hava sosyal alanları, amfi tiyatro, spor tesisleri, 7/24 güvenlik, hızlı internet, oda servisi ve bireysel ulaşım hizmetleriyle öğrencilere kapsamlı bir yaşam alanı sunuluyor.

Prof. Dr. Deniz, üniversitenin yalnızca dersliklerden ibaret bir kurum olmadığını vurgulayarak, “Uluslararası Alasia Üniversitesi, öğrenciler için hem eğitim hem de hayata hazırlık anlamında çok yönlü bir ortam sağlıyor,” ifadelerini kullandı.

2025–2026 döneminde tam kapasiteyle faaliyete başlayan üniversitenin, Kıbrıs yükseköğretiminde “öğrenci kenti” modeliyle fark yaratmayı hedeflediği bildirildi.