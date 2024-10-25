Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Riga’da gerçekleştirilen Kırım Platformu 3'üncü Parlamenter Zirvesi’ne katıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi,Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’nun zirve çerçevesinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Dimitriu, Rum Yönetimi’nin, askeri müdahale aracılığıyla egemen bir devletin uluslararası tanınmış sınırlarının tek taraflı değiştirilmesi yönündeki çabaları hiçbir zaman kabul etmeyeceğini ifade etti.

Dimitriu, açıklaması çerçevesinde Ukrayna’nın Rusya tarafından işgalini kınarken Rum Yönetimi’nin, Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve topraksal bütünlüğüne verdiği desteği de yineledi.

Rum Yönetimi’nin uluslararası hukuka bağlılığını ifade eden Dimitriu, uluslararası hukukun tüm ülkelerin faaliyetlerinde yol gösterici olarak işlev göstermesi gerektiğini vurguladı.

Dimitriu, herkesin; Ukrayna halkı için güvenli ve barışçıl bir gelecek için mücadele ettiğini belirtirken bunun; “Kıbrıs” için de geçerli olması temennisinde bulundu.

Κıbrıs sorununun çözümü hedefiyle müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik yeni bir perspektifin gelişmekte olduğunu söyleyen Dimitriu, güvenlik, refah ve barış koşullarında adanın ve halkın yeniden birleşmesine neden olacak tek yol olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çabalarının desteklenmesi için de herkese çağrıda bulundu.