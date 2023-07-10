DİKO partisinde dün gerçekleştirilen kurultayda yönetim kadrosu yeniden belirlenirken, Nikolas Papadopulos, yeniden parti başkanı seçildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, DİKO’da dünkü kurultay sonrasında tek aday olan parti başkanı Nikolas Papadopulos ve parti başkan vekili Fitos Konstantinu’nun görevlerine aynen devam edeceklerini yazdı.

Gazete, parti yönetiminde mevcut üç başkan yardımcılığı makamlarından ikisine, daha önce de bu görevleri sürdüren Mihalis Diamianos ve Neofitos Haralambidis’in seçildiklerini, üçüncü başkan yardımcılığını ise Hrisantos Savvidis’in kazandığını belirtti.

TAK