Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasası, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Yasanın öngördüğü Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu ile, "KKTC'de dijital dönüşüm ve elektronik Devlet altyapısı ve hizmetlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve kamu kurum kuruluşlarındaki işlemlerin elektronik ortamda rahatlıkla ve güvenli şekilde yapılması" amaçlanıyor.

-Şahiner

Cumhuriyet Meclisi genel kurulundaki yasa önerisine ilişkin görüşmelerde CTP Milletvekili Ongun Talat'ın ardından söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, yasa geçtikten sonra gerekli düzenlemelerin yapılması ve işleyin başlamasının şart olduğunu belirtti.

Devlet dairelerine gitme zorunluluğu olmadan halkın tüm işlemleri yapabilmesinin önemini vurgulayan Şahiner, yasanın geçmesinin bunun ilk adımı olduğunu kaydetti.

Vergi mükelleflerinin bütün gelir-gider dengelerinin izlenebileceği ve kayıt dışılığın önlenebileceği bir yapıdan bahsedildiğini dile getiren Şahiner, bunun Maliye'ye getirisi olacağını belirtti.

Yasanın, devletteki dijital hizmetlerin verilmesiyle ilgili düzenlemeler içerdiğini ifade eden Şahiner, özellikle vatandaşın kişisel verilerinin korunması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıslı Türk yazılım mühendislerinin bu verileri yazılıma dökmeye başlasa bugüne bitirebileceğini dile getiren Şahiner, yerli firmalarla çalışılması gerektiğini söyledi.

Veriye ulaşmanın kolaylaşmasıyla, planlamanın da mümkün olacağını ifade eden Şahiner, mevzuatın sadeleşmesine ve belli başlı kurumlarda yasa değişikliğine ihtiyaç olacağını belirtti.

Kadroların hemen doldurulmasının şart olduğunu kaydeden Şahiner, kişisel verilerin korunmasının denetlenmesinin ise idarenin yükümlülüğünde olacağını söyledi. Şahiner, hızlı hareket edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, yasayla devletin elektronik ortamda hizmetleri toplayıp vatandaşa sunabileceğini belirterek, kamu hizmetlerinin biçiminin dönüştürüldüğünü ifade etti.

Yasanın, insanların oturduğu yerden tüm kamu hizmetlerinin bir tuşla ayağına getirilmesi anlamına geldiğini dile getiren Baybars, bunun devlet dairelerindeki hantallığı aşmaya ve denetime bir kapı açacağını kaydetti.

Yasanın uygulanması noktasında adımlar atılmasının önemli olduğunu belirten Baybars, yasanın uygulanabilirliğini sağlayacak hükümetin eylem planını ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Sahte reçete soruşturmasında yaşananların temel sebeplerinden birinin de ilaç takip sisteminin hayata geçirilememesi olduğunu dile getiren Baybars, bürokratik engellerle kamuda iş yapamaz duruma gelindiğini anlattı.

Yasanın devlet teşkilatını dijital ortamda kurguladığını ifade eden Baybars, ciddi bir kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtti. Meclis olarak bugün tarihi bir adım atıldığını dile getiren Baybars, e-devletin yeni bir devlet oluşumu olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin dijital dönüşüm çerçevesinde 2024 yılı için ne planladığını sorgulayan Baybars, doğrudan vatandaşa hizmet olarak dönüşecek uygulamalar için ne kadar kaynak ayrıldığını sordu.

Verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasının devletin başında olanların sorumluluğu olduğunu kaydeden Baybars, Türkiye ile imzalanan protokolün ilgili maddesinin revize edilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

-Küçük

UBP Milletvekili Hasan Küçük de, çalışmaların ortak sorumlulukla yürütüldüğü komitede konuyla ilgili yaklaşık 35 toplantı yapıldığını söyledi.

Yasanın halkın yüzünü güldürmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Küçük, “İşimiz aslında bitmedi. İşimiz şimdi başlıyor” dedi. Nitelikli insan gücünün önemine dikkat çeken Küçük, yasanın geçmesiyle birlikte 6 ay içerisinde dijital olgunluk raporu çıkacağını belirtti.

Bu rapora göre, bütün kurum ve kuruluşların yasadaki öngörüler çerçevesinde hazırlıklarını yapacağını kaydeden Küçük, bir yılın sonunda bütün sistemin yasa kapsamında veri merkezindeki entegrasyonla birlikte halkın hizmet alım memnuniyetinin artacağını söyledi.

Kamu reform sürecinin başladığını ifade eden Küçük, yasanın, hesap verebilirlik ve bilgiye erişim açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, ülke için çok faydalı olduğunu düşündüğü yasanın muhalefet ve iktidarın iş birliğiyle geçmesinin önemli olduğunu belirtti. “Keşke bütün yasaları bu şekilde uyum içerisinde geçirebilsek ve halkın siyasete olan güvenini bu şekilde yeniden kazanmaya başlasak” diyen Arıklı, katkı koyan herkese teşekkür etti.

E-devletin modern dünyanın bir gerçeği olduğunu ifade eden Arıklı, e-devlet uygulamalarında dünyada çok çeşitli sıkıntılarla karşılaşıldığını anlattı. Altyapı sıkıntısını buna örnek gösteren Arıklı, güvenlik endişesinin de her zaman sorun olduğunu dile getirerek, “Kişisel verilerin korunması, en büyük görevlerimizden bir tanesi” dedi.

E-devletle ilgili yasal mevzuatları düzenlemek ve uyumlaştırmak gerektiğini ifade eden Arıklı, bunun için muhalefetin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Madde madde görüşülmesinin ardından yasa önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

-Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik 2) Yasa Önerisi oy birliğiyle kabul edildi

Genel Kurul’da daha sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik 2) Yasa Önerisi ele alındı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak, komitenin öneriye ilişkin raporunu sundu. Yeşilrmak, önerinin komitede oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim öneri üzerine söz alarak, Meclis’te stenograf alanında çalışan sayısı azlığı nedeniyle böyle bir gereklilik ortaya çıktığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Teşkilat Yasası’nın çok daha bütünlüklü şekilde ele alındığını ifade eden Besim, teşkilat yasalarının güncele göre şekillenmesi ve verimli hale getirilmesi için yasaların yenilenmesi gerektiğini belirtti. Besim, komitelerin bundan sonra çok daha verimli bir şekilde toplanacağı temennisinde bulundu.

Madde madde görüşülmesinin ardından yasa önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından güncel konuşmalara geçildi.