BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmeler ve ardından yapılan açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmeler ve ardından yapılan açıklamalara geniş yer verdiler.

Gazete: “Umut Başka Yerde Tatar Başka Yerde – DiCarlo Beşli Konferans Konusunda Taraflardan Çatışan Görüşler Duydu – Özlü Görüşmeler İçin Sıçrama Tahtası – Aynı Açıklamaları Sürdürdü” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “Mart ayında yapılacak beşli görüşmeyi, özlü müzakerelerin başlaması için bir sıçrama tahtası olarak görmek istediğini, DiCarlo’yla görüşmesinde ise Cenevre’ye kadarki sürenin özlü hazırlık için kullanılması gerektiği görüşünü dile getirdiğini” iddia etti.

Cenevre’deki gayrı resmi konferansın 17-18 Mart tarihlerinde yapılacağını ancak BM’den henüz resmi açıklamanın gelmediğini vurgulayan gazete, tarafların beşli konferansa farkı açılardan ve farklı hedeflerle yaklaştıklarının açıkça görüldüğünü ifade etti.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının konferansı, özlü müzakerelerin başlangıcı olarak görürken Kıbrıs Türk tarafının ise konferansa, bir nevi tanınma elde etmek amacıyla gideceğini savundu.

Habere göre Hristodulidis DiCarlo’yla görüşmesinde, Cenevre’deki konferansın, gayrı resmi beşli konferans hedefiyle atılacak adımların kararlaştırıldığı New York’taki yemek gibi, özlü müzakerelerin yeniden başlaması hedefini güden bir görüşme olabileceği görüşünü iletti.

Hristodulidis ile DiCarlo’nun “temasta kalmayı sürdürme kararı aldıklarını” da ifade eden gazete, görüşme sonrasında Hristodulidis’in yaptığı açıklamanın yanı sıra, dün Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasını da okuyucuya yansıttı.

Letimbiotis, “BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlamasına olan bağlılığını görmekten bir kez daha memnuniyet duyduklarını” belirterek Hristodulidis ile DiCarlo’nun “çoklu konferansa kadarki sürenin nasıl değerlendirileceğine ilişkin, bir saatten fazla süren, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini” vurguladı.

“Bu çoklu konferansa, müzakerelerin kaldığı yerden ve uzlaşılmış çerçeve temelinde yeniden başlaması için sıçrama tahtası olarak yaklaştıklarını” belirten Letimbiotis, Hristodulidis’in görüşmede “Cenevre’de olumlu bir sonuca nasıl varılabileceğine dair belirli bazı öneriler ve tavsiyeler sunduğunu” ifade etti.

Gazete haberinin devamında DiCarlo’nun görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamalara ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasına da kısaca yer verdi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Çoklu Konferans İçin ‘Evet’ Yanıtını Aldı ve Yeni Fikirler Dinledi – Rosemary DiCarlo Liderlerle Dünkü Görüşmelerinden Memnun” başlıkları altında verirken, DiCarlo’nun temasları sırasında yeni sınır kapıları açılması konusuna da değindiğini iddia etti.

Gazete, DiCarlo’nun dün liderlerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında tipik açıklamalarda bulunduğunu ve görüşmelerde; tarafların kamuoyuna yaptıkları açıklamaları dikkate almayarak Kıbrıs sorununa ilişkin her türlü çabanın gündeminin BM tarafından belirlendiği mesajını ilettiğini” öne sürdü.

DiCarlo’nun açıklamalarıyla, tarafların görüşlerinden bağımsız olarak, konferansın tarihini netleştirmeye geldiğini ortaya koyduğunu savunan gazete, DiCarlo’nun temasları sırasında yeni sınır kapılarının açılması konusunun da gündeme geldiğini iddia etti.

Gazete, DiCarlo’nun temaslarında “tarafların yeni geçiş noktaları konusunda uzlaşamamaları konusunun da gündeme geldiğini, Hristodulidis’in ise Tatar’la yeniden görüşmeye hazır olduğunu ifade ettiğini” aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Kıbrıs Sorunu İçin Çoklu Görüşme Çabaları Sürüyor – Başkan ‘İleri Gidilebilmesi İçin Çok Belirli Önerilerle Hazır’”.

Alithia: “Tatar’la Çok İyi Hristodulidis’le Hiçbir Şey…DiCarlo’nun Kıbrıs Türk Liderle Görüşmesi Sonrası Yaptığı Nitelendirme Diplomatik Etki Yaratıyor”.