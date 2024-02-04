Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'taki depremlerin ardından farklı kentlere giden 429 bin 729 afetzededen 312 bin 456'sı yeniden memleketine döndü

Kahramanmaraş'tan 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında ayrılan her 4 kişiden 3'ü memleketine geri döndü.

Yaşamlarını yıllarca Kahramanmaraş'ta sürdüren binlerce aile, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin farklı kentlerine göç etti.

AA muhabirinin AFAD İl Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'tan 429 bin 729 afetzede kara ve hava yoluyla ayrıldı.

Depremzedelerden 312 bin 456'sı ise farklı yaşam hikayelerine sahne olan memleketleri Kahramanmaraş'a geri döndü.

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen büyük bir afetin yaşandığını, depremlerin ardından birçok vatandaşın kentten ayrıldığını anımsattı.

Afetzedelerin yaralarının sarılması amacıyla devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini ifade eden Temur, "Belki de dünyadaki en büyük iyileştirme operasyonlarından birini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Temur, depremlerin hemen ardından ilgili kurumların destekleriyle tahliye operasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş ilimizden yaklaşık 425 bin vatandaşımız tahliye edildi. Bunların yaklaşık 312 bini şehre geri döndü. Bu da açıkçası bizi mutlu ediyor. Büyük oranda geri dönüş sağlandı. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin şehrine sahip çıktığını ve geri döndüğünü, buradaki hayatlarına devam ettiklerini, hayatın normale döndüğünü gözlemliyoruz, bu da açıkçası bizi mutlu ediyor. Depremin ardından vatandaşların geri dönmelerinde en büyük etkenlerden biri şehirdeki iyileştirme faaliyetleri. Konteyner kentlerin kurulmasıyla afetzedeler kente dönüp kalabilecek duruma geldiler."

- Depremzedeler geri dönüş hikayesini anlattı

Kent esnafından Fatih Korkusuz da 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Antalya'ya gittiğini, burada devlet tarafından tahsis edilen yurtta kaldıklarını söyledi.

Kentteki iyileştirme çalışmaları sonrasında Kahramanmaraş'a döndüklerini anlatan Korkusuz, "Kahramanmaraş Türkiye'de göç vermeyen bir il. Hiçbir Kahramanmaraşlı memleketini bırakıp da gitmez. Böyle zamanda mecburi oldu ama dönüşler de çabuk oldu. Buradaki insanların da ihtiyacı vardı. Kahramanmaraş'ı ayağa kaldırmak için ihtiyaç vardı. Hepimiz gidersek Kahramanmaraş'ta kim ne yapacak? Kahramanmaraş'ta kalanlar ne yapacak?" ifadesini kullandı.

Korkusuz, kentin eski günlerine zamanla döneceğini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Kentte 20 yıldır esnaflık yapan Ali Gümüşoluk da 6 Şubat depremlerinde hem evinin hem de iş yerinin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Depremin hemen ardından ailesiyle akrabalarının bulunduğu Kayseri'ye gittiklerini anlatan Gümüşoluk, yaklaşık 1 ay Kayseri'de kaldıklarını belirtti.

Gümüşoluk, yaşadığı şehri çok sevdiğini vurgulayarak, "Kahramanmaraş bizim vatanımız, biz burayı bırakmayız. Burayı seviyoruz, burası her şeyiyle güzel bir memleket. Ekmeğimiz burada, rızkımızı burada kazanıyoruz. Kayseri'deki insanlara da çok teşekkür ediyoruz, çok yardımcı oldular ama buradan uzakta yapamadık. AFAD bize konteyner verdi. Şu anda konteynerde işimize devam ediyoruz." diye konuştu.