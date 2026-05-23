Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılmasının, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başta olmak üzere, seçim görevlilerine yüklenecek ve taşıyıp taşıyamayacakları tartışma konusu olabilecek çok ağır bir yük olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman yaptığı açıklamada, konuyla ilgili iddialar ve tartışmalar arttığı için, daha önce ilgili tüm taraflara yüz yüze aktardığı düşünceleri bir kez de kamuoyuyla paylaşmak istediğini ifade etti.

Erhürman açıklamasında şunları kaydetti:

“Yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılması, Yüksek Seçim Kurulu başta olmak üzere, seçim görevlilerine yüklenecek ve taşıyıp taşıyamayacakları tartışma konusu olabilecek çok ağır bir yüktür. Bunun yanında, seçmen tercihlerinin demokratik biçimde şekillenmesi, oy verme işleminin süresi, sağlığı ve seçim güvenliği açısından da ciddi sıkıntılara gebedir.

Sonuçların açıklanmasının kaçınılmaz olarak gecikmesinin yaratabileceği ve sonuçların açıklanmasının sonrasına da yansıyabilecek meşruiyet tartışmaları da bu sıkıntılara eklenebilir.”

-“Gerekli uyarıları zamanlı bir biçimde yapmak, Anayasa’ya saygıyı koruma yükümlülüğü altındaki Cumhurbaşkanlığı’nın sorumluluğudur”

Kıbrıs Türk halkının, çok zor seçim dönemleri geçirmiş olmasına karşın, genel olarak seçme seçilme hakkının kullanımı ve demokrasi kültürü açısından başarılı sınavlar vermiş bir halk olduğunu ifade eden Erhürman, şunları belirtti:

“Seçim tarihine ilişkin karar verme yetkisi elbette Cumhurbaşkanlığı’nda değildir. Belirlenecek seçim tarihinin hangi siyasi partilere yarayıp yaramayacağı da Cumhurbaşkanlığı’nın ilgi alanının dışındadır.

Ancak, Anayasa’nın 1. maddesinde yer alan demokratik devlet ilkesinin zarar görmemesi için gerekli uyarıları zamanlı bir biçimde yapmak, Anayasa’ya saygıyı koruma yükümlülüğü altındaki Cumhurbaşkanlığı’nın sorumluluğudur.”