DENETİM OLMAYINCA İŞÇİLER ADETA ÖLÜM İLE DANS EDİYORLAR

Ergün Yahat

Ülkemizde inşaatlarda gerekli denetim olmayınca yerden 15 metre yükseklikte beton kalıbı çakan ve sıva yapan inşaat ustaları, adeta ölümle dans ediyor.

İnşaatların 5. katından 1. katına kadar kalıpları söken ve sıva yapan işçiler, hiçbir tedbir almadan işlerini sürdürüyor.

Gazimagusada Tip Merkezi karşısında bugün görenlerin yüreğini ağzına getiren manzaralar karşısında işçiler, ekmek parası için yıllardır bu işi yapıyorlar.

İşçiler cambaz gibi kalıpların ucunda kalıp sökme işlemini ve diğer işleri yapmayı sürdürüyor.