Demokrat Parti Sosyal Sorumluluk Komitesi “Özel Sektörü Güçlendirme Zirvesi” düzenledi.

Lefkoşa Concorde Otelde yer alan zirvenin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri ve özel sektör temsilcileri ile partililer katıldı.

Gün boyu sürecek zirve, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Özel sektörün güçlenmesine katkı sağlamak adına düzenlenen zirvede ilk sözü alan Demokrat Parti Sosyal Sorumluluk Komitesi Sorumlusu Neriman Saygılı, zirveyle ilgili bilgi verdi. Zirvenin amacının, özel sektörün, turizm üniversite bilişim sanayi tarım sektörüne tarafsız şekilde katkı koymak olduğunu kaydeden Saygılı, çıkan sonuçların ülkeye ve ülkenin geleceğine katkı koymasını temenni ederek, zirveye destek veren herkese teşekkür etti.

-Akpınar

Demokrat Parti Genel Sekreteri, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar da, özel sektörün ülke için taşıdığı öneme işaret ederek, özel sektörün güçlendirilmesine katkı sağlamak adına düzenlenen zirveye destek veren herkese teşekkür etti.

Ülkedeki ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığı artışlarına vurgu yapan Akpınar, ülkede vatandaş ve işletmelerin korunmasıyla kapasitenin artırılmasına finansal destek verilmesinin önemine değindi.

Eğitim ve rekabet edebilirlik konularında verilecek desteğin, kooperatifçilikle desteklenmesinin önemli olduğunu ifade eden Akpınar, küçük üreticilerin bu sayede güçleneceğini ve rekabet gücünün artacağına dikkat çekti.

Bu yüzden devletin vereceği desteğin sürdürülebilirliği artıracağını ve sektörleri güçlendireceğine vurgu yapan Akpınar, koruyucu devlet politikaları ile tüm ileri tedbirlerin alınması, kredi destekleri ve koruyucu yasaların yapılması gerektiğini söyledi.

Özel sektörün bu sayede pozitif etkileneceğine inanç belirten Akpınar, Türk Lirası'nın kırılganlığını azaltacak adımların da Merkez Bankası ile birlikte atılabileceğini, Türkiye Cumhuriyeti ile kredi ve kredi kolaylıkları konusunda gerekli görüşmelerin yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Türkiye bankalarından kullanılan kredilerle ilgili bir komite kurulması ve iş insanlarının bu kredilerin ödemelerinde yaşanan sıkıntıları ele alması gerektiğine işaret eden Akpınar, başarılı bir zirve temenni etti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da konuşmasında, bugünün kendileri için de özel bir gün olduğunu belirterek, tarım alanının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Çavuş, kök salınan bu topraklarda tarım sektörünün teşvik ve desteklerle devletini yanında hissettiğini belirterek, bunun devam edeceğini söyledi.

Bu tür zirvelerin bu konudaki eksikliklerin giderilmesinde yol göstereceğine işaret eden Çavuş, ülkeye kök saldıklarını, bu çalıştayın da bunu güçlendirmek için yol gösterici olacağını belirtti.

-Çeler

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de konuşmasında, yerel işgücü, yerel sermaye ve çevrenin ülke açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, bunlara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Çeler, gençlere yapılacak teşviklere de işaret ederek, gençlerin siyasal ayrımcılığa uğramadan yatırım yapabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Tartışmaların yıllar boyunca yapıldığını ancak somut sonuçlar elde edilemediğini belirten Çeler, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre vurgusu yaptı.

“Bu ülke hepimizin. Her alanda birlikte çalışmalıyız. Birbirimizi iyi dinlemeli, desteklemeliyiz.” diye konuşan Çeler, farklı görüşlere sahip kişilerin iş birliğiyle ancak ilerleme kaydedilebileceğini ifade etti.

Bu çalışmalarda ulusal istihdamın daha ön plana çıkması gerektiğine değinen Çeler, sektörlerin hepsine KKTC vatandaşı istihdamının mümkün olmadığını ancak bunun en üst düzeye çıkarılmasının boyunlarının borcu olduğunu söyledi. Çeler, kendi bakanlığı döneminde yabancı istihdam kaynaklı yıllık yaklaşık 350 milyon doların yurtdışına gittiği tespiti yaptıklarını hatırlattı. Zeki Çeler, zirvenin sonuç raporunun kendilerine ışık tutması temennisinde bulundu.

-Ataoğlu

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, ülkenin yükünü çeken ve ekonomiye katma değer katan özel sektör temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ataoğlu, "Ülke hepimizin. Biz de neler yapabiliriz, özel sektörü devletle nasıl buluştururuz ve gençlerin sektöre katkısını nasıl sağlayabiliriz amacıyla çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Ataoğlu, partiye ve bakanlığa iş talepleri geldiğinde özel sektöre yönlendirdiklerini ancak genelde devletten iş talep edildiğini belirtti

Tüm bunları değerlendirip, bu zirve kararını aldıklarını söyleyen Ataoğlu, turizmin ülke için önemine işaret etti. Ataoğlu, turizmin önemini özellikle kendi insanlarına anlatılması ve gençlerin ülkeye her alanda sahip çıkmasını sağlanmasına yönelik adımlar atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Amaçlarının gençleri ülke ekonomisine katmak ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirten Ataoğlu, zirveyle bu yol haritasını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Ataoğlu, özellikle turizm ve tarımı destekleyen adımların atılmasını temenni etti.

Ataoğlu, gençlerin sosyal medyada eleştiri yerine, işe girip, sorumluluk sahibi olması ve ülkeye katkı sağlamasını istedi. Ataoğlu, sektörlerin bu olumsuz eleştirilerden zarar gördüğünü ifade ederek, herkesten memleket gailesi beklediklerini söyledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, zirvenin özel sektör için taşıdığı önem ve anlama işaret ederek, zirvenin ülke ekonomisi ve sektörler için hayırlı olmasını temenni etti.

Tatar, ülkenin gelişimine katkı sağlayan özel sektöre devletin de destek olması gerektiğini belirterek, bunu yaparken de devlet ve özelin ayrılmasının önemine değindi.

Turizm ve eğitim alanında faaliyet gösteren özel sektörün, Kalkınma Bankası eliyle desteklenmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, kaynakların kullanılması ve geri ödenmesinin, devlet ve özel sektör açısından önemli olduğunu çünkü geri ödeme olmazsa ülkeye zarar verileceğini söyledi.

E-devlet, doğru vergi, destekler, teşvikler, kaynaklar, geri ödemelerin hep birlikte denge içinde yapılmasının önemine vurgu yapan Tatar, adalet ve şeffaflık içinde bunların doğru yönetilmesi ve “ben değil biz” olarak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Adaletin her alanda önem taşıdığını ifade eden Tatar, kamuda olduğu gibi özelde de liyakatın önemine vurgu yaptı. Eşit şartlarda istihdam ve maaş konularına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Tatar, “Doğru bildiğimiz yolda ülkeyi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusuna da değinerek, dün görüştüğü Birleşmiş Milletler temsilcisine yeni siyaseti aktardığını belirtti. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle yürütülen yeni siyasetin ülke ve gelecek için önemine işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi gerektiğini söylediklerini ifade eden Tatar, örnek olarak direkt uçuş ve direkt ticareti verdi.

“O devlet biz cemaat kabul edildiğimiz sürece bir çözüm bulamayız” diyen Tatar, “Yeni siyasete hep birlikte sahip çıkacağız. Tek başıma bu yol haritasını çizmiyoruz. Hep birlikte devlete her alanda ve her sektöre sahip çıkacağız” dedi.

Tatar, yatırımcıları kutlayarak, yatırımların daha da artırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmaların ardından sektör temsilcilerine teşekkür belgelerini sundu.