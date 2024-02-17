Demokrasi Şehitleri, Lefkoşa Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP eski başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu ve Ömer Kalyoncu ile bazı CTP’li milletvekilleri, siyasi parti, sendika, dernek temsilcileri ve aileler katıldı.

Anma töreninde, Demokrasi Şehitleri anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Konuşmaların ardından Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirlere karanfiller bırakıldı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasında, barış, demokrasi, insan hakları ve özgürlük mücadelesinin dünyanın hiçbir yerinde gül bahçeleri içerisinde verilmediğini ifade ederek, hem dünyada, hem de ülkede çok ağır bedeller ödendiğini söyledi.

İşsiz kalmak, göç etmek, dışlanmak, baskı ve tehdit altında yaşamak gibi bedeller ödendiğini dile getiren Erhürman, “Elbette en ağır bedelleri Demokrasi Şehitleri dediğimiz yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız ve onların aileleri ödedi” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, ülkede, barış, demokrasi, insan hakları, özgürlükler için mücadele ediliyorsa, Demokrasi Şehitlerinin, ödediği bedelleri hatırlamak ve unutturulmasına asla müsaade etmemek gibi bir sorumlulukları, yükümlülükleri, tarihsel borçları olduğunu söyledi.

Demokrasi Şehitleri ve ailelerinin yaşadıklarını gelecek kuşaklara anlatma yükümlülükleri olduğunu belirten Erhürman, “Bu adımları, onların anıları yolumuza ışık tutarken atacağız ve atmaya devam edeceğiz” dedi.

-Sonüstün

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün de, ülkenin barış, birleşik ve federal Kıbrıs, ortak vatan mücadelesinde her biri birer mihenk taşı olan yoldaşları anmak için toplandıklarını ifade etti.

Demokrasi Şehitlerinin, güzele, iyiye, barışa düşman olan kesimler tarafından katledildiğini kaydeden Sonüstün, “Onlar birer sosyalistti, aynı zamanda enternasyonalistti” diye konuştu.

“Onların sadece bedenlerini yok ettiler, fikirleri bizler tarafından ileriye taşınıyor. Onların yarım bıraktıkları mücadeleyi bizler sonuna kadar götürmeye yemin ettik” diyen Sonüstün, Demokrasi Şehitlerinin yanı sıra Ahmet Sadi Erkurt ve eşi Leman Erkurt’u da andı.

-Ersoy

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy da, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesinin dün başlamadığını, yarın da bitmeyeceğini ifade ederek, bu yolda mücadele edenlerin ödedikleri çok ağır bedeller olduğunu söyledi.

Demokrasi Şehitlerinin, farklı fikirlere sahip olsalar da, karanlığın hedefi haline geldiklerini belirten Ersoy, “Aslında faillerin meşhur kişiler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz” dedi. Ersoy, bugün de farklı fikirlere sahip olan insanların, bu karanlığa karşı ortak ve örgütlü mücadele vermesinin önemli olduğunu kaydetti.

-Eraslan

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan da, Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunan ve bu uğurda mücadele veren, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını isteyen, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev alan aydın ve mücadeleci insanların, en temel insan hakkı olan yaşama haklarının, gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındığını belirtti.

Demokrasi Şehitlerinin, anılarını yaşatmak ve uğruna mücadele verdikleri değerleri yeni kuşaklara aktarmanın, ülkedeki barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin kazanımlarını kavramak ve bu mücadelenin bedellerini açığa çıkarmak açısından önemli olduğunu dile getiren Eraslan, “Anıları yaşatılacak, mücadeleleri yeni kuşaklara ışık tutmaya devam edecektir” dedi.

Eraslan konuşmasında, 12 Demokrasi Şehidini şöyle sıraladı:

“İnkılâpçı gazetesi yazar ve yayıncısı, sendikacı Fazıl Önder ve Türk Eğitim Kulübü yöneticisi, sporcu ve sendikacı Ahmet Yahya, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yayıncıları Avukat Ahmet Muzaffer Gürkan ve Avukat Ayhan Hikmet, Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazetelerinin yazarı, siyasetçi ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu, Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil, Yenidüzen gazetesi yazarı, Kıbrıs Türk Barış Derneği Yöneticisi Kutlu Adalı.”