“Demir Yumruk” lakaplı Kıbrıslı Türk Milli Boksör Metin Turunç, 21 Aralık’ta İstanbul’da çıktığı karşılaşmada Gürcistanlı şampiyon rakibini mağlup etti.

Ancak gecenin asıl mesajı ring dışında verildi. Turunç, elde ettiği bu kritik galibiyeti Şampiyon Melekler’e armağan ettiğini açıklayarak müsabakaya güçlü bir toplumsal anlam yükledi. Bu duruş, karşılaşmanın sportif sonucunun ötesine geçerek kamuoyunda yankı buldu.

Galibiyet, yalnızca bir spor başarısı olarak değil; kaybedilen hayatların unutulmadığını ve toplumsal hafızanın diri tutulduğunu gösteren bir mesaj olarak kayda geçti. Turunç’un bu ithafı, sporun vicdanla birleştiğinde taşıdığı etkiyi bir kez daha görünür kıldı.