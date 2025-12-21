Farklı kültürleri bir araya getirmek amacıyla Gazimağusa Belediyesi (GMB) tarafından 3'üncüsü düzenlenen Christmas Bazaar, bugün, Namık Kemal Meydanı ve Bandabuliya’da gerçekleştirildi.

GMB’den verilen bilgiye göre, gün boyu süren etkinliklerde çocuklar ve aileler için program sunulurken, meydan ve Bandabuliya renkli görüntülere sahne oldu.

Bandabuliya’da düzenlenen çocuk atölyelerinde, yaratıcı drama, el işi ve boyama etkinlikleriyle minikler hem eğlendi hem üretmenin keyfini yaşadı. Namık Kemal Meydanı’nda ise sahne gösterileri, dans performansları ve müzik dinletileriyle ziyaretçiler keyifli anlar geçirdi.

Gün boyunca “Noel Babalar” ve yılbaşı temalı karakterlerle bol bol hatıra fotoğrafı çekilirken, kurulan stantlar ve ikramlarla etkinlik alanı renklendi, sıcak şarap eşliğinde yapılan ziyaretlerde, her yaştan katılımcı Christmas Bazaar’ın neşeli atmosferinin tadını çıkardı.

-Program akışında değişiklik…

20-21 Aralık tarihleri için planlanan etkinliğin bugünkü program akışında olumsuz hava koşulları nedeniyle değişikliğe gidildi.

Bu doğrultuda, Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirilecek sahne programlarının bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Bandabuliya’da yer alan çocuk etkinliklerinin ise, planlandığı şekilde normal program akışıyla devam edeceği kaydedildi.