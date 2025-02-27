DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.
Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, DEM Partili Ahmet Türk ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.
Heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.
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