(Kamalı Haber)- Değirmenlik Ağıllar Bölgesi'nde kanunsuz silah tasarrufu, tehditle mal talebinde bulundukları iddia edilen İbrahim Arpaz ile Cemal Köprülü bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Daha önce tutuklanan Ali Rıza Sarıtaş suça bağlayıcı bir unsur tespit edilmeyerek, serbest bırakıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, İbrahim Arpaz ve Cemal Köprülü’nün Değirmenlik Ağıllar bölgesinde bulunan E.K.’ye ait büyükbaş hayvan mandırasını yasa dışı bir şekilde üzerlerine almak maksadı ile tasarruflarında bulundurdukları henüz markası ve modeli tespit edilemeyen kanunsuz dört adet ateşli silahı E.K.’ye gösterip “ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz" deyip tehditle mal talebinde bulunduklarına dair şikayet üzerine tutuklandıklarını söyledi. Polis, olayın 10 Ağustos 2024 ve 23 Eylül 2024 tarihlerinde iki kez yaşandığını belirtti. Polis, şikayetin 1 Ekim 2024’te yapıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 4 Ekim’de mahkemeye çıkarıldığını, bu süre içerisinde E.K.’nin cep telefonunda zanlı Köprülü’ye ait ses kaydı tespit edildiğini söyledi. Polis, ses kaydında zanlının E.K.’ye 40 milyon haraç vereceksin, mandırayı da devredeceksin, nasıl yaparsan yap” şeklinde olduğunu belirtti.

Polis, seslerin karşılaştırması için E.K.’den ses örneği alındığını belirtti. Polis, ancak Köprülü’nün ses kaydı vermediğini, polis yasasına göre ise suç işlediğini belirtti.

Polis memuru, Köprülü’den cep telefonunu istediklerini, Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde denize düşürdüğünü söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların beyanlarının araştırılması için cep telefonlarının baz istasyonu incelemesinin yapılacağını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullandığı iddia edilen silahların bulunmadığını, aranan şahıs ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Zanlıların avukatı polise sorular yöneltti. Şikayetçinin 10 Ağustos saat 21. 00 sıralarında yaşandığını iddia ettiğini ancak Cemal Köprülü’nün 10 Ağustos 17.30 sıralarında ülkeden çıkış yaptığını söyledi.





Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.