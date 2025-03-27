Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Bir Okul da Sen Yap" kampanyası kapsamında, Bakanlık ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapımı tamamlanan Değirmenlik İlkokulu yeni binası ve oyun parkının açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Değirmenlik İlkokulu Müdürü Nedime Karasel birer konuşma yaptı.

Tören boyunca Değirmenlik İlkokulu öğrencileri, Halk Dansları, Zumba ve koro performansları sergiledi ve konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Karavezirler’e okul inşaatına yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür plaketi verdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, bazı bürokratlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.