Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik-Girne Dağyolu anayolu üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı Deniz Yıkar bugün teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Tuğçe Sarı olayla ilgili bulguları aktardı. Sarı, 15 Eylül 2023 tarihinde saat 03.50 raddelerinde Değirmenlik-Girne Dağyolu anayolu 1-2 kilometreleri arasında yönetimindeki ZPC 441 plakalı salon araç ile Girne istikametine seyreden Türkiye'de sakin Ural Erel’in seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan 14. Zırhlı Tugay önlerine geldiğinde mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten süratli ve dikkatsiz bir şekilde gelen Girne'de sakin zanlı Deniz Yıkar yönetimindeki US 031 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı. Polis, çarpma sonucu kontrolsüzce savrulan ZPC 441 plakalı araç gidiş yönüne göre yine sol şerit içerisinde, US 031 plakalı araç ise gidiş yönüne göre yolun sol kısmında bulunan toprak banket içerisinde durduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru, kaza sonucu ZPC 441 plakalı salon araç sürücüsü Ural Erel, aynı araçta yolcu olarak bulunan Arjin Erel ve US 031 plakalı araç sürücüsü Deniz Yıkar ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Amos Wilson ve Zeynep Girgin yaralanarak kaza yerine gelen 112 ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldıklarını belirtti. Polis memuru Mehmet Hopurcuoğlu yaralılar Arjin Erel, Deniz Yıkar, Amos Wilson ve Zeynep Girgin’in yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu ancak Ural Erel’in Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip geçirmiş olduğu ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığını aktardı. Polis, Ural Erel'in hayati tehlikesinin olmadığını ancak tedavisinin sürdüğünü söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, üniversite öğrencisi olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.