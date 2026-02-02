Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin uzman doktorluk konusunda yapmak istediği yasa değişikliğinde hiçbir öneriyi dikkate almamasını eleştirerek, Tabipler Birliği'nin bu konudaki mücadelesine destek belirtti.

Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, direkt insan sağlığını ilgilendiren bir konu olması ve ilgili birliklerin ve doktorların bu konuda yapmış oldukları açıklamalarla, bu değişiklikler yapılaması halinde insan sağlığını etkileyeceği ve birçok sıkıntının yaşanacağı ortadayken Hükümetin bu yapılan itirazlara rağmen “ben yaparım olur” mantığı ile hareket etmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Bıçaklı açıklamasında, “TÜRK-SEN olarak hükümete çağrımız; bir an önce bu ısrardan vazgeçilmesi ve Tabipler Birliği ile diğer ilgililerin önerileri dikkate alınarak bütün tarafların bir araya gelerek olumlu bir noktaya getirilene kadar yasa değişikliği geri çekilmelidir.” ifadelerine yer verdi.