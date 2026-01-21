İsviçre'nin Davos kenti Dünya Ekonomi Forumu için yüzlerce milyarder, iş insanları ve siyasetçilere bu hafta ev sahipliği yapıyor. Ancak bazı milyarderler "Trump yönetimi yetkililerine erişim" için aldıkları VIP biletlerle dolandırıldı.

Dolandırıcıların, milyarderlere Davos'taki ABD Evi'ne VIP giriş bileti sattı. Davos'taki ABD Evi zirve boyunca çeşitli iş insanlarının ve ABD hükümeti yetkililerinin uğrak noktalarından biri oluyor ve çeşitli açık oturumlara ev sahipliği yapıyor.

Dolandırılan milyarderlerin sahte VIP biletlerini ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümet yetkililerine erişim amacıyla aldığı belirtildi. Trump'ın Davos Zirvesi'nde bugün konuşma yapması planlanıyor ve bu konuşmanın ABD Evi'ndeki katılımcılara da canlı yayınlanması bekleniyor.

ABD Evi olayın ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada dolandırılan milyarderlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.