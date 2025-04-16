Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Masterler Anı Turnuvası” tamamlandı. Finalde, Maraş Voleybol Okulu - Masterler ile Manifest takımları karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca izleyenlere büyük heyecan yaşatan karşılaşmayı Maraş Voleybol Okulu şampiyon olarak tamamladı. Turnuvada Manifest Takımı ikinci, DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Takımı üçüncü, DAÜ Hemşirelik Takımı ise dördüncü oldu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, turnuva finaline, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Beyhan Gürgöze, DAÜ Uluslararası, TC ve KKTC Tanıtım Koordinatörü Murat Aktuğralı, DAÜ Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya katıldı.

Saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Bu gece, Şampiyon Meleklerimizi sevgi, özlem ve saygıyla andık. Turnuvaya katılan tüm takımları yürekten tebrik ediyorum,” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, anı turnuvalarını çok önemsediğini belirterek, “DAÜ olarak bu tür organizasyonlara büyük değer veriyoruz ve bu turnuvanın da beşincisini düzenliyoruz. Şampiyon Melekler adına düzenlenen bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederim.. Üniversite olarak Şampiyon Melekleri turnuvalarımızla anmaya devam edeceğiz.” dedi.

Turnuvanın ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Ödüller, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya tarafından takdim edildi. Maraş Voleybol Okulu’nun kurucusu ve takım kaptanı Mehmet Kaya, şampiyonluk kupasını, takım arkadaşı ve Şampiyon Melekler’den Havin Kılıç’ın babası Recep Kılıç’a teslim ederek törene anlamlı bir katkı sundu.