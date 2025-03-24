Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özel Eğitim Kulübü öncülüğünde, Atatürk (CL) Meydanı’nda “Down Sendromu Farkındalık Günü” etkinliği düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinlik, Genç Yeşilay Kulübü, ultrAslan UNI Doğu Akdeniz, Çocuk Hakları Kulübü, Halk Dansları Topluluğu, Beşiktaşlılar Kulübü’nün yanı sıra DAÜ Engelli Öğrenci Birimi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Ziyamet Özel Eğitim ve İş Okulu ile Ötüken Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin konuk edildiği etkinlikte, down sendromlu bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine ve topluma daha fazla dahil olmalarına destek olmayı amaçlayan çeşitli aktiviteler yer aldı.

Etkinlikte; yüz boyama, eğlenceli oyunlar, müzik ve el işleri gibi faaliyetlerde gerçekleştirildi.

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, anlamlı bir etkinlik için bir araya gelindiğini vurgulayarak, “Öncelikle kulüplerimize teşekkür ederim. Bugün iki özel eğitim merkezimizi misafir ettik. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, sadece +1 farkımız var diyoruz, dolayısıyla hepimiz biriz.” ifadelerini kullandı.