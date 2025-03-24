İskele Belediyesi, “Yabancı Ülkeler Gecesi” düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Yabancı Ülkeler Gecesi”, renkler ve kültürler İskele’de buluşuyor sloganıyla bu yıl 14.’sü düzenlenen İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri çerçevesinde yapıldı.

İskele AKM’de düzenlenen Yabancı Ülkeler Gecesine bölge halkının yanı sıra bölgede yaşayan yabancılar da katıldı.

Gecede, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Tataristan ve Belarus vatandaşları dans performansları gösterdi ve şarkılar seslendirdi.

Gece, Kuzey Kıbrıs İranlılar Kulübü Koro Grubunun seslendirdiği Nevruz Şarkıları ile son buldu.

Yabancılar Ülkeler Gecesi’ne katkıda bulunanlara teşekkür plaketi de verildi.