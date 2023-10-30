Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Pazar günü, saat 19.23’te gerçekleştirilen yürüyüş DAÜ Atatürk Meydanı’nda İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunması ile başladı.

Kampüs içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşe DAÜ öğrencileri ve personel yoğun katılım gösterdi.

Büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşe bayraklar ve meşaleler eşliğinde katılan katılımcılar, Atatürk ve 100. yıl baskılı tişörtlerle yürüyerek hep bir ağızdan söylenen marşlar, milli sloganlar ve 100’üncü Yıl Marşı ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı.