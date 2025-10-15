Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), hükümeti ve DAÜ yönetimini, üniversiteyi sürdürülebilir mali yapıya kavuşturmak için 4 Nisan 2024 tarihinde imzalanan protokole uymaya davet etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, protokole aykırı icraatlar yapıldığı savunularak, hükümet ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, sendikanın sözlü ve yazılı uyarılarını dikkate almadığı öne sürüldü.

“Üniversitede yanlış idari kararlarla hem gereksiz maliyetler oluşturulmakta hem de gelirlerin artışı gerçekleştirilememektedir” denilen açıklamada, tüm uyarılara rağmen hükümet mensuplarının baskısı ile sınavsız münhalsiz vekaleten makam ve barem dağıtılmaya devam edildiği iddia edildi.

İdari ve akademik yönetici pozisyonlarının şişkinliğine devam edildiği, yapılması gereken tüzük değişiklikleri ile makamların sürdürülebilirlik ilkelerine göre değil, adamına göre ilgili bakanlıkların da dahil olduğu pazarlıklarla oluşturulduğu ileri sürülen açıklamada, “İlgili tüzük çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) ve Senato'dan görüş alınmadan yasalara aykırı olarak yürürlüğe konmuştur” denildi.

Bütçe ve kadro yapısını denetleme ile yetkili ve görevli olan ÜYK yapısının, fakülte iradelerini yok sayarak, asaleten atama yerine, görevden alma ve vekaleten atama yapma yöntemi ile değiştirilmeye çalışıldığı öne sürülen açıklamada, Rektörlüğün, ÜYK ve Senato tarafından denetlenemez bir noktaya getirilmesine yönelik adımlar atıldığı savunuldu, “Yönetim adeta demokrasiye düşman, liyakata düşman bir anlayış içerisindedir” denildi.

Protokol gereği yeni istihdam yapılmaması gerekirken, kısmı zamanlı akademik personel kadrosu altında memur istihdamı yapıldığı ileri sürülen açıklamada, süresi dolan hizmet alımı sözleşmelerinin ihtiyaç olmamasına rağmen siyasi baskılarla uzatıldığı, popülist burs uygulamalarının da artırılarak, sürdürüldüğü iddia edildi.

2025 yılı bütçesine göre hükümet tarafından DAÜ’ye aktarılması gereken kaynağın iki aydır aktarılmadığı, siyasi menfaatlere dayalı taleplerin hayata geçirilmesi için DAÜ yönetimi ve sendikalar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu ve hepimizin büyük emekleri ile yaşattığı üniversitemizin geleceği tüm paydaşların sorumluluğundadır. Hükümet, VYK, Rektörlük, ÜYK ve Senato hem yasal olarak yetkili hem de yetkisi oranında sorumludur. Sendikamız ise idarede yetkisi ve söz hakkı olmasa bile, paydaş olarak ve toplumsal anlamda sorumludur.”

