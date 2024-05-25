Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne (DAÜ- SEM) bağlı DAÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu tarafından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) personeline yönelik “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, kurum çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında eğitim almalarını talep eden kurum yetkilileri, 40 saatlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın onayladığı Temel İSG eğitimleri müfredatı kapsamındaki eğitimlerini tamamladı.

Açıkmalada, şunlar kaydedildi:

“İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışanların işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu eğitimin önemi, işyerinde kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların moral ve verimliliğinin artırılması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi birçok açıdan değerlendirilir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi; Kazaların Önlenmesi Risk Farkındalığı, Kaza Azaltma, Meslek Hastalıklarının Önlenmesi, Ergonomi ve Doğru Çalışma Teknikleri, Koruyucu Ekipman Kullanımı, Yasal Uyum, Mevzuat Bilgisi, Yasal Yaptırımlardan Korunma, Verimlilik ve Motivasyon, Çalışan Memnuniyeti, Stres Azaltma, İşveren ve Çalışan İlişkileri, İş Ahlakı ve Kültürü, Acil Durum Hazırlığı, İlk Yardım Bilgisi gibi konuları içermektedir.

DAÜ-SEM tarafından verilen eğitimler 24 Haziran 2024 tarihinde 200 saatlik Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimleri ile devam edecektir.”