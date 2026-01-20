Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti.
Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman danışmanlığında gerçekleştirilen proje, bağış kampanyası ve kuaför hizmetiyle huzurevi sakinlerinin kişisel bakım ve ihtiyaçlarına katkı sağladı.
DAÜ'den verilen bilgiye göre, etkinliğe Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu öğrencileri de hazırladıkları yeni yıl kartlarıyla destek vererek yaşlı bireylere moral verdi.