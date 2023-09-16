Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü 18-22 Eylül arasında uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, geçmiş yıllarda İngiltere, Fransa, Almanya, Slovakya, Kanada ve Güney Kore gibi ülkelerde düzenlenen ve bu yıl 27’ncisi yapılacak “International Conference on Implementation and Application of Automata - Uluslararası Otomata Uyarlama ve Uygulama Konferansı (CIAA 2023)” ile bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek “International Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications – Uluslararası Klasik Olmayan Otomata ve Uygulama Modelleri Atölye Çalışması’na (NCMA 2023)” 18-22 Eylül arasında, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yer alacak.

Konferans ve atölye çalışmasında 20 farklı ülkeden 50’nin üzerinde katılımcı katılacak.

Konferansın ve atölye çalışmasının davetli konuşmacıları arasında alanın önde gelen bilim insanlarından Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, Slovakya P.J. Safarik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Viliam Geffert, Almanya Kassel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Friedrich Otto ile Macaristan Debrecen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. György Vaszil yer alıyor.

CIAA 2023 kapsamında sunulan makaleler, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benedek Nagy’nin editörlüğünde, bir Springer yayını olan Lecture Notes in Computer Science (LNCS) dergisinin özel sayısında yayınlandı. Ayrıca konferans program komitesi tarafından seçilen makaleler için geliştirme çağrısı yapılacak ve bu makaleler SCI Expanded dahilinde olan International Journal of Foundations of Computer Science (IJFCS) dergisinin özel sayısında yayınlanacak. NCMA 2023 kapsamında sunulan makaleler ise Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science sayısında yayınlanırken, atölye çalışması kapsamında seçilmiş ve geliştirilmiş tam makaleler yine bir Springer yayını olan ve SCI Expanded dahilindeki prestijli Acta Informatica dergisinin özel sayısında yer alacak.