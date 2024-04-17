Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü’nün (DAÜ-MİKA) her yıl düzenlediği “Uluslararası Kariyer Günleri”nin etkinliğinin 12'ncisi, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO)-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nın organizasyonuyla başladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, FZC. Consultancy Ltd. Direktörü ve İnsan Kaynakları Uzmanı Fatma Zorlu Çelebi, DAÜ Aktivite Merkezi’nde öğrencilerle buluşarak "Profesyonel Özgeçmiş Hazırlamanın Püf Noktaları" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Çelebi, gelecekteki iş başvurularında öne çıkmak isteyenler için özgeçmiş hazırlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini örneklerle anlattı. İnsan kaynakları ve yöneticilerin, yeni mezun adaylarının özgeçmişlerinde stajlar, kurslar, iş deneyimi ve okul kulüplerindeki görevlere özellikle dikkat ettiklerini vurguladı.

Katılımcılara sertifikalar, Fatma Zorlu Çelebi'ye de teşekkür plaketi takdim edildi.