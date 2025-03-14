Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında tören düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yurt, DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mitat Koz, akademisyenler ve fakülte öğrencileri katıldı.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Rektör Kılıç ile Dekan Vekili Güzoğlu'nun Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı

-Kılıç: “Sağlık çalışanlarına minnettarız”

Törende konuşma gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını onurlandırmak amacıyla bu özel günün büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Sağlığın insan hayatındaki en önemli değerlerden biri olduğunu belirten Kılıç, insan sağlığını korumak, iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak için fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnettarlığını dile getirdi.

Tıp dünyasının hızla gelişen bir alan olduğunu ifade eden Kılıç, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde yürütülen Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı kapsamında, bilimsel gelişmeleri takip eden, etik bilince sahip ve teknolojiyi etkin kullanan hekimler yetiştirdiklerinin altını çizdi.

14 Mart Tıp Bayramı’nın sağlık çalışanlarının emeklerinin takdir edilmesi ve toplumda sağlık bilincinin artırılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Kılıç, tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutladı.

-Güzoğlu: “Hocalarınızın tecrübelerinden ve bilgi birikiminden yararlanın”

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu ise konuşmasında fakültelerinin Tıp Eğitimi alanında aldığı akreditasyonla birlikte 14 Mart Tıp Bayramı’nı gururla kutladıklarını ifade etti.

“14 Mart, Türkiye’de modern tıp eğitiminin temellerinin atıldığı ve ilk tıp okullarının kurulduğu önemli bir tarihtir.” sözleriyle Tıp Bayramı’nın önemine vurgu yapan Güzoğlu, bu özel günü, KKTC’nin önemli kurucularından biri olan Dr. Fazıl Küçük’ün adını taşıyan fakülte bünyesinde kutlamaktan onur duyduklarını belirterek, Dr. Fazıl Küçük’ü saygıyla andı.

Fakülte öğrencilerine mesleki tavsiyelerde bulunarak, “Hocalarınızın tecrübelerinden ve bilgi birikiminden yararlanın.” ifadelerne yer veren ve bu yıl Tıp Bayramı’nın ilk kez spor etkinlikleriyle kutlandığını belirten Güzoğlu, sağlık ile sporun iç içe olduğunu vurgulamak istediklerini belirtti.

Güzoğlu konuşmasının sonunda, sağlıkta şiddetin önlenmesi konusuna da değinerek tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

-Özgöz

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Arda Özgöz de Tıp Bayramı’nın tarihine değinerek, hekimliğin bilgi ve becerilerin yanı sıra vicdan, sabır ve insan sevgisiyle icra edilen bir meslek olduğunun söyledi.

Bilgi ve emeğini insan sağlığını korumak için harcayan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Özgöz, sağlık çalışanlarına emek ve özverilerinin karşılığını alacakları bir hayat temenni etti.

- Özcenk’ten 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Törende son olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in mesajına yer verildi.

Özcenk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla geleceğin hekimleri ve sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladı.

Özcenk mesajında, tıbbın ışığında ilerleyerek insan sağlığını koruma ve yaşatma sorumluluğunu üstlenen genç meslektaşlarının, bilimin rehberliğinde toplum sağlığına yön verecek güçlü hekimler olacağına inandığını belirtti.

Özcenk, hekimlik mesleğinin kutsallığını ve onurunu bir kez daha hatırlatırken, azim ve özveriyle bu yolda ilerleyen tüm sağlık çalışanlarına başarılarla dolu bir meslek hayatı diledi.