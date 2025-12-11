(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan 24 yaşındaki Suriyeli Mohammad Nabelsı mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 11 Kasım 2005 tarihinde saat 02.15 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. A.Hasan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci kattaki koridoru içerisinde ses yaptıkları gerekçesi ile zanlı ile M.A.K.’nin M.J.M. ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavgada taraflarının birbirlerine karşılıklı olarak elleri ile vurduklarını belirtti.

Polis, tarafların birbirilerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga edip, rahatsızlık çıkardıkları sırada zanlının olayı ayırmaya çalışan 41 yaşındaki F.Ü.’ün yüzüne defalarca vurup, burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, F.Ü.’nün ise Lefkoşa Devlet Hastanesine götürüldüğünü, doktor kontrolünde burnunun kırık olduğuna dair rapor alındığını belirtti.

Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının çok net bir şekilde F.Ü.’nün yüzüne defaen vurduğunun görüldüğünü, ayrıca F.Ü. yerde savunmasız yatarken de ayaklarına yüzüne vurduğunu kaydetti

Polis, olayla ilgili diğer şahısla hakkında da kavga ve rahatsızlık suçlarından dosya açılacağını söyledi.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 70 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 1 gün ıspat-ı vücut yapmasına ve bir kefilin bir milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.