Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex”, Başbakan Ünal Üstel tarafından dün açıklanan valensiya fiyatlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklama aynen şöyle:

“İşletmecilik 2025-2026 Narenciye Sezonu’nda şirketimiz Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd.’in paketleme tesislerinde değerlendirilecek Valensiya Portakal ürünlerinin, hasat memurları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında ürün kalitesine göre 17 TL ile 19 TL arasında fiyatlandırılacağı ve sözleşme imzalayacak üreticilerimize ödeme miktarının yüzde 50’si avans olarak ödenecek. Valensiya portakal ürününü şirketimizde değerlendirmek isteyen üreticilerimiz, 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 09.00 itibarıyla şahsen kimlik kartları ile birlikte şirketimizin danışma birimine başvurarak müracaatlarını yapabileceklerdir”