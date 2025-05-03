Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı resmi törenle karşıladı

Erdoğan: “Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür”

Tatar: "Bu yerleşke, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımı tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı resmi törenle karşıladı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Binası’nda gerçekleşen resmi karşılamada, Tatar ve Erdoğan’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören kıtasını selamladı.

Resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışına geçildi. Kurdele kesimi öncesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma gerçekleştirdi.

- Tatar: “Bu yerleşke, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi bir abide olarak asırlarca burada duracaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni yerleşkenin KKTC için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Tatar, "Bugün burada çok önemli bir yerleşkenin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ne bu anlamlı katkılarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bu yerleşke, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi bir abide olarak asırlarca burada duracaktır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının büyük fedakârlıklarla bu günlere ulaştığını hatırlatan Tatar, "Kıbrıs Türk halkı çok büyük badirelerden geçmiş, devletini ve cumhuriyetini kurmuştur. Bugün ise bize layık, Türkiye Cumhuriyeti’nin armağanı olan bu 500 dönümlük alanda yer alan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme Binası ve karşısında Metehan Sınır Kapısı’na kadar uzanan alanda inşa edilen Milli Park artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin simgesi hâline gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etti.

- Erdoğan: “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu anlamlı günde KKTC’de bulunmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Sıradan bir açılış değil, irademizi, azmimizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Yerleşkesi Projesi’nin KKTC için bir gurur vesilesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, 2022 yılında inşasına başlanan yerleşkenin 639 bin 475 metrekarelik bir alana yayıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Binası, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme ile Millet Bahçesi’ne ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Erdoğan, ilk etapta Cumhurbaşkanlığı Binası ve Cumhuriyet Meclisi’nin açılışının yapıldığını, ilerleyen süreçte Millet Bahçesi, Millet Camii ve Yüksek Mahkeme Binalarının da hizmete alınacağını söyledi.

- “Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür”

Erdoğan konuşmasının devamında “Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Bu yerleşke, haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Aynı zamanda Türkiye ile KKTC arasındaki kader ortaklığının da göstergesidir” dedi.

Kardeşliğe ve birliğe de vurgu yapan Erdoğan, “Bu güçlü temel üzerine yeni başarılar ve eserler inşa edeceğiz. İstiklal ve istikbal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenler asla başarılı olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşkenin KKTC’yi ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına yürekten inandığını belirterek, “Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olmaya devam edecektir” dedi.

Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesinden Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyonların kaldırılmasına kadar her alanda KKTC’yi desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, yerleşkenin yapımında emeği geçen herkese ve TOKİ’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, “Yerleşkemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah’a emanet olun, kalın sağlıcakla” sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından, yeni Cumhurbaşkanlığı Binası’nın önünde protokolün katılımıyla kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.