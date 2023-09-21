Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti Ankara’da temaslarda bulunuyor.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canalta başkanlığı’ndaki heyet, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Meclisten verilen bilgiye göre, toplantıda, KKTC heyetinde Canaltay’ın yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Maliye Bakanlığı Para, Kambiyo ve inkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdür Muavini Pembe Arifoğlu, Meclis Hukukçusu Zeynep Düzener ve Meclis Raportörü Feyza Sarıkamış yer aldı.

KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda MASAK Başkanı Hasan Kaymak ve Kurul üyeleri ile bir araya gelen Komite üyeleri karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Başkan Hasan Kaymak, MASAK olarak yaptıkları çalışmalarla bugüne kadar oldukça iyi bir mesafe kat ettiklerini ifade ederek, bir takım eksik prosedürler olduğunu, bunları da kısa zamanda tamamlayacaklarını belirtti.

Önemli olanın en kısa zamanda tedbirleri almak olduğunu dile getiren Kaymak, KKTC’nin bu anlamda ihtiyaçlarının kendileri için çok önemli olduğunu ve hazırlanan tasarıya tecrübeleri ile birlikte ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Canaltay

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, konuşmasının başında 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk halkı için bir kez daha yapmış olduğu çağrı için teşekkür eden Canaltay, bu çağrının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Komite olarak uzun bir süreden beridir Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısını görüştüklerini anımsatan Canaltay, komitenin amacının suç geliri aklama, terörizmin finansmanı ve yaygınlaşmasının finansmanının önlenmesi için yapılan mücadelede uluslararası kriterlere uyum sağlamak, risk temelli bir yaklaşımla sistemin güvence altına alınması ve söz konusu suçların önlenmesini sağlayacak kuralları belirlemek olduğunu dile getirdi.

Canaltay şunları kaydetti:

“Yasa Tasarısı ile Suç geliri aklama, terörizmin finansmanı, yaygınlaşmasının finansmanının önlenmesi ve tespit edilmesi amacıyla özellikle bankacılık, finansal işlemler ve nakit işlemlerde alınacak önlemleri, bu yasa kuralları uyarınca gerekli önlemleri alan ve gerekli faaliyetleri gerçekleştiren yükümlüleri ve yükümlülerin denetimini, Kurulun ve Birimin görev ve yetkilerini, bu yasanın uygulanması amacına yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş birliği ve koordinasyon çalışmaları ile ilgili usul ve esasları, bu yasaya aykırı hareket edilmesi durumunda ortaya çıkacak suçları ve suçlara karşılık uygulanacak cezai ve idari yaptırımları, suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmasının finansmanı ile ilgili mal varlıklarına tedbir konulması ve/veya müsaderesi ve/veya müsadereye ilişkin özel kuralları, suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmasının finansmanının önlenmesi kapsamında bir sisteminin geliştirilmesi ile ilgili diğer konuların kapsam dahilinde olması Komitemiz için çok önemlidir.”

Canaltay, yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasındaki eksikliklerin giderilmesi ve KKTC’nin ihtiyaçlarının da dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun bir şekilde, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmanın finansmanı ile mücadele edebilmek için MASAK ile istişare ederek bu yasayı en iyi şekilde hayata geçirme arzusunda olduklarını ifade etti.

KKTC için tek çıkış kapısının Türkiye olduğu için diyaloğa ve iş birliğine çok önem verdiklerini ve tecrübelerde faydalanmak istediklerini kaydeden Canaltay, yasayı Avrupa Birliği müktesebatına ve dünya şartlarına uyumlaştırmak için tüm kurumlarla işbirliği gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Heyetin bugün Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu’na ziyaret gerçekleştirmesi ve yarın KKTC’ne dönmesi bekleniyor.