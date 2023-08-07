Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Erenköy; Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda var olacağına dair yemin eden bir avuç kararlı gencin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve halkımızın ortaya koyduğu direniş ve var olma mücadelesinin öncüsü ve bizi özgürlüğe kavuşturan sürecin önemli bir dönüm noktası olmuştur” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında, “Kıbrıs bizim de vatanımızdır. Bu topraklarda esir olmayacağız” andı ile tarihe “Direniş Destanı” olarak damgasını vuran Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümünü övünçle idrak ettiklerini belirtti.

Töre, Kıbrıs Türk halkının ulusal direnişinde, yurt dışındaki eğitimlerini bırakıp, Erenköy’e çıkan üniversite öğrencilerinin bölge halkı ile birlikte yarattığı bir destan olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi’nin, var oluş mücadelesinde Kıbrıs’a ilk çıkarma harekâtı ve Türkiye’nin, Garanti Anlaşması’nın sağladığı müdahale hakkını fiilen kullandığı harekâtlardan biri olduğunu ifade etti.

“Erenköy; Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda var olacağına dair yemin eden bir avuç kararlı gencin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve halkımızın ortaya koyduğu direniş ve var olma mücadelesinin öncüsü ve bizi özgürlüğe kavuşturan sürecin önemli bir dönüm noktası olmuştur” diyen Töre, şunları kaydetti:

“Yokluk ve umutsuzluk içerisinde birbirine kenetlenen, destansı bir dayanışma ruhuyla umutsuzluktan çıkmayı başaran, emsalsiz Mücahit ruhuyla vatanına sahip çıkan, öğrenimlerini yarıda bırakıp Erenköy’de direnişe koşanları, Bereketçileri, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı, liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, göklerden Kıbrıs Türkü’ne uzanan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ile Anavatanımız Türk Hava Kuvvetleri pilotlarını, Albay Rıza Vuruşkan’ı ve adları tarihe ve kalbimize yazılan tüm mücadelecileri saygıyla anıyor, şehitlerimize rahmetler, gazilerimize esenlikler diliyor, istiklal ve mukavemetçi ruhun rehberimiz olmaya devam edeceğine olan inancımı yineliyorum.”