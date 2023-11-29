Türkiye’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Adıyaman’da verdiği konferansın ardından Malatya’ya geçti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre burada ilk olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı, ardından da Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem’i ziyaret etti.

Töre, Malatya’da bulunan 2. Ordu Komutanlığını da ziyaret ederek 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile bir araya geldi.

Malatya iline bağlı Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret eden Töre, Başkan Osman Güder ile görüştü.

Meclis Başkanı Töre, Doğu Anadolu Bölgesinin en güzel illerinden biri olan Malatya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Anadolu’nun her bir şehrinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Töre, bölgede yaşanan deprem felaketin acılarını tüm Kıbrıs Türk halkının yüreklerinde hissettiğini ve depremin hemen ardından seferberlik ruhu ile yaraların sarılması için katkılar yaptığını kaydetti.

Türk milletinin dayanışması ve birliğinin önemine işaret eden Töre, Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türk dünyasının davası olduğunu yineledi.

-Kıbrıs gazisini evinde ziyaret etti

Töre, Malatya’da ikamet eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Bayram Akdemir’i evinde ziyaret etti.

Bir süre önce rahatsızlık geçiren Akdemir’e geçmiş olsun dileklerini ileten Töre, Kıbrıs’ta mücadele veren Mehmetçik ve Mücahidin sayesinde bugün KKTC’nin milli bir devlet olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Töre’nin Malatya temasları çerçevesinde bugün Turgut Özal Üniversitesi’ni ziyaret ederek akademik yıl açılışına katılması, konteyner kenti ziyaret etmesi, gaziler ile bir araya gelmesi ve bazı basın yayın kuruluşlarının canlı yayınlarına katılması bekleniyor.