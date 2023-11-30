Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temaslarına devam ettiği Malatya’da depremde evleri yıkılan vatandaşların hizmetine sunulan konteyner kenti ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orada yaşayanlarla sohbet eden Töre, Kıbrıs Türk halkının Anavatanı ile daima beraber olduğunu söyledi.

Gittiği bütün illerde deprem sonrası hayatın normale dönmesi adına devletin ve yerel yönetimlerin çabalarını gördüğünü ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Töre, Türk milletinin dayanışma içerisinde her zaman yaralarını sarabilen büyük bir millet olduğunu vurguladı.

-13 radyonun ortak yayınına katıldı

Başkan Töre, temasları kapsamında moderatörlüğünü Radyocular Derneği Başkanı Sinan Cavlak’ın yaptığı Doğu Anadolu bölgesinde 13 radyoda ortak yayınlanan radyo canlı yayına katılarak, Kıbrıs meselesi ve bölgede yaşanan gelişmeler konusunda düşüncelerini aktardı.

Töre, KKTC’nin Doğu Akdeniz bölgesinde Türk milletinin bir yurdu olduğunu ifade ederek, özellikle bölgede son yaşanan gelişmeler ışığında güçlü olmanın öneminin arttığını vurguladı ve Türkiye ile birlikte söz sahibi olma adına hiçbir taviz vermeden yola devam ettiklerinin altını çizdi.

Başkan Töre, Gazze’de yaşanan gelişmelere bakıldığında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin karar almada bile çekince yaşadığının görüldüğünü anımsatarak Kıbrıslı Türklerin tek güvencesi ve dayanağının Anavatanı Türkiye olduğunu kaydetti.

-Gazilerle bir araya geldi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Malatya’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şubesi’ni ziyaret ederek gaziler ile bir araya geldi.

Başkan Töre ziyarette yaptığı konuşmada bir milletin var olmasını şehitlerine ve gazilerine borçlu olduğunu söyleyerek, KKTC’nin kurulup bugünlere gelmesinde Mehmetçik ve Mücahidin mücadelesinin en önemli etken olduğunu vurguladı.

Şehitlere ve aramızdan ayrılan gazilere Allah’tan rahmet dileyen Töre, verilen bütün mücadelenin sonunda Cumhuriyete kavuştuklarını ifade etti.

Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Töre, kendilerinden sonra gelecek nesillere Cumhuriyeti sapasağlam bırakmanın en önemli görevleri olduğunu dile getirdi.

“Ne mutlu Türküm” ifadesini iyi bilmek ve anlamak gerektiğini ifade eden Töre, Türk milletinin mensubu olmanın büyük bir şeref olduğuna işaret etti.

-Sağlık camiası ile buluşma…

Zorlu Töre, Malatya temasları çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aileleri ile depremin hemen ardından görevlerinin başında canla başla çalışan sağlık personelleri ile bir araya geldi.

Burada sağlık çalışanlarına hitap eden Töre, deprem zamanında ve sonrasında verilen hizmetin çok kutsal bir görev olduğuna işaret etti.

Birçok sağlık çalışanının yakınlarını ve aile mensuplarını kaybetmesine rağmen işlerinin başında hayat kurtarmak adına mücadele verdiğini bildiklerini dile getiren Töre, bunun insanlığa yapılan en büyük hizmet olduğuna değindi.

Depremde Adıyaman başta olmak üzere bölgedeki diğer illerde de KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiğini anımsatan Töre, yaşanan acının ortak olduğunu ve yaraların sarılması noktasında da her zaman birlikte olduklarını söyledi.

Etkinlikte Başkan Töre, deprem gecesi birinci derecede aile yakınlarını kaybetmesine rağmen hayat kurtarmak için görev yerlerine giden sağlık çalışanlarına Başkan Töre tarafından teşekkür plaketleri verildi.