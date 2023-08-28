Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, araştırmacı yazar Güven Silman’ı kabul etti. Silman, kabulde Başkan Töre’ye “Kıbrıs Üzerine Notlar” isimli kitabını takdim etti.

Meclisten verilen bilgiye göre Töre, Kıbrıs Türkünün adada verdiği mücadelenin anlatıldığı her bir eserin kendileri için çok kıymetli olduğuna işaret ederek, yeni nesillerin adada verilen mücadeleyi iyi bilmesi açısından iyi birer kaynak olduklarını söyledi.

Kitabın, Kıbrıs sorunu üzerine araştırma yapacak kişiler için de iyi bir kaynak olacağına inandığını dile getiren Töre, Silman’ı kutladı.