Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında oyunu saat 11.00’de Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan 27 numaralı sandıkta kullandı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, ailesi birlikte oy kullanmaya giden Öztürkler, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, seçim gününün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin demokratik hayatı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Halkın sandık başına giderek Anayasa ile güvence altına alınmış temel yurttaşlık hakkını kullandığını ifade eden Öztürkler, kendisinin de bir vatandaş olarak sürece katkı koymaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Demokratik sistemlerde halk iradesinin sandığa yansımasının en temel unsur olduğuna dikkat çeken Öztürkler, seçimlerin demokrasinin, kurumlara duyulan güvenin ve toplumsal sorumluluğun bir ifadesi olduğunu vurguladı. Öztürkler, seçime yüksek katılımın, temsil yetkisinin meşruiyeti açısından son derece önemli olduğuna da değindi.

Seçim sürecinin sükûnet, karşılıklı saygı ve demokratik olgunluk içerisinde geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Öztürkler, bu süreçte görev yapan tüm sandık görevlilerine, Yüksek Seçim Kurulu'na, güvenlik güçlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öztürkler, seçim sonuçlarının ülke demokrasisi ve halk için hayırlı olması temennisinde bulundu.