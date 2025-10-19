Ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde tespit edilen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne Lefkoşa ana yolunda araç yangını

Girne-Lefkoşa ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında, MY 560 plakalı araçta, seyir halindeyken, muhtemelen direksiyon kutusundaki hidrolik yağın patlayıp sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın alt koruma plastik aksamları ile direksiyon miline ait plastik kapak yandı.