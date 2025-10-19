Lefkoşa, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Alevkayası ve Girne-Alsancak anayolunda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı, 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün gece Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hasan Hüseyin Sütlüceli (E-23) yönetimindeki ZG 626 plakalı araç ile yolda dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada “Sera Fitness” isimli işletme önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Senem Eylül Keskin’e (K-19) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Senem Eylül Keskin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da bu sabah saatlerinde Barış Caddesi üzerinde, Çağan Tanlı (E-24) yönetimindeki RJ 803 plakalı salon araç ile yolda dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Acil Durum Hastanesi önlerine geldiğinde, o esnada yolun solundan sağına doğru geçmeye çalışan yaya Begench Alymbayev’e (E-28) çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Begench Alymbayev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde müşahede altın alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, RJ 803 plakalı araç sürücüsü Çağan Tanlı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da dün gece Memduh Asaf Sokak üzerinde, Selvihan Horoz (K-43) 144 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VG 199 plakalı salon araç ile yolda dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Osman Paşa Caddesi kavşağına geldiğinde, o esnada kavşak üzerinde anayoldan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için bekleyen Can Kaya (E-30) yönetimindeki ZD 404 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanan ve kaza yapan VG 199 plakalı araç sürücüsü Selvihan Horoz hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, bu sabah Yusuf Yekta Çolak (E-29) 106 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VN 959 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve taş duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan araç sürücüsü Yusuf Yekta Çolak hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Alevkayası Piknik Alanı içerisinde de dün gece Resul Furkan Acu (E-28) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 177 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, otopark içerisinde bulunan demir direğe çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda da dün gece Fatih Atilla (E-32) 101 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 202 D plakalı araç ile Girne’ye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan araç sürücüsü Fatih Atilla tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.