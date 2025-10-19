Yeniboğaziçi’nde 2 kişi mülke izinsiz girmek ve beş bidon boya çalmaktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim’de Yeniboğaziçi’nde, S.A.(E-35) ve N.S’nin (E-51), bir ikametgahın avlusuna izinsiz girerek mülke tecavüz ettikten sonra, bahçede muhafaza edilen her biri 15 kg’lık toplam 5 bidon boyayı çaldığı tespit edildi.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı. N.S’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada ise izinsiz olarak tasarrufunda bulundurduğu arama dedektörü de emare olarak alındı.

Polise yalan bilgi vermek

18 Ekim’de, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında, kazaya methaldar AA 202 D plakalı aracı kendisi kullanmamasına rağmen, kazaya methaldar araç sürücüsünün alkollü içki tesiri altında olması ve esas sürücünün cezadan kurtulmasını sağlamak maksadıyla, polise konu aracı kendisinin kullandığı ve kazayı yaptığı yönünde yalan bilgi verdiği tespit edilen F.O dün Girne’de tutuklandı.

Sarhoşluk ve rahatsızlık

18 ve19 Ekim tarihlerinde, kamuya açık yerlerde, A.Z.(E-33) 481 miligram alkollü içki tesiri altında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı’nda, Ö.G.(E-51) 225 miligram alkollü içki tesiri altında Girne Dr. Akçiçek Hastanesi içerisinde ve M.E.Y.(E-28) 266 miligram alkollü içki tesiri altında Ağırdağ’da Çiftçi Sokak’ta, sarhoş oldukları sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandılar.